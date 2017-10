La victoria que tuvo Finn Bálor sobre AJ Styles en TLC llamó mucho la atención. En especial de Kane, quien no quiere a otro 'demonio' en el RAW. Por ello, el 'Monstruo Rojo' terminó por masacrarlo luego de tres 'garras contra lona'.

Antes de la lucha el 'gigante' se refirió a lo ocurrido en el evento extremo, donde destruyó a Braun Strowman. "Yo soy y siempre seré el único monstruo", afirmó Kane. "Y ahora que Braun se ha ido, quiero competencia", agregó.

En ese momento, el 'Demonio' entró para enfrentárselo, pero no tuvo mucha suerte. Por más que uso todas sus técnicas, Bálor no pude detener a Kane. Cuando pensaba que sí podía hacerlo, subió a la tercera cuerda, pero el 'Monstruo Rojo' fue tras él.



Kane lo sujetó del cuello y con el impulso que tuvo lo llevó a la lona. Sin embargo, no quedó allí, pues volvió a repetir la acción dos veces más. Así, Bálor recibió tres 'garras contra lona', las cuales terminaron por sellar su derrota.