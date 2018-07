Kenny Omega es considerado actualmente uno de los mejores luchadores del planeta. Y aunque se encuentra bastante cómodo en la empresa japonesa NJPW, donde es el campeón de pesos pesados, llegar pronto a la WWE es uno de sus sueños.

Esta semana, Kenny Omega fue entrevistado en el podcast de Jim Ross, donde mandó mensajes bastante directos a Vince McMahon y los directivos de la WWE , quienes vienen siguiendo de cerca sus pasos desde hace algún tiempo.

"Me mantengo actualizado sobre todo lo que sucede en WWE y siempre trato de ver lo más destacado de cada show, ambas marcas, 205 Live, e incluso los shows de NXT. Estoy muy feliz por todos los que están trabajando allí", dijo Kenny Omega .

"En este momento, WWE tiene una gran colección de talentos. Me daría la sensación de que es una oportunidad perdida si no pudiera trabajar con ellos en algún momento. Me encantaría trabajar con AJ Styles mientras aún puedo moverme, ¿sabes a qué me refiero?", agregó Kenny Omega .

Sin embargo, el talentoso luchador tampoco está dispuesto a esperar a la WWE por mucho tiempo más. Y no descartó recalar en alguna otra compañía. "Ahora cada promoción tiene tantos talentos buenos... Realmente no hay forma de que lo vaya a pasar mal en algún sitio", finalizó.