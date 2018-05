Cuando Kevin Owens pisó el The O2 de Londres para el WWE RAW, no imaginó que tendría dos combates en esa misma noche. El canadiense pensaba ganar el título Intercontinental, pero cayó ante Seth Rollins.

Esa situación hizo que Kevin Owens solicite una revancha contra el 'Arquitecto; sin embargo, Kurt Angle se la negó. Sin otra pelea, 'KO' estaba a punto de irse del coliseo hasta que se enteró de la lesión de Jinder Mahal, producto del ataque de Roman Reigns.

El 'Maharaja' iba ser parte del evento estelar de WWE RAW de Londres. Y al no estar apto, Kevin Owens aprovechó la ocasión y tomó su lugar para pelear contra Elias y Bobby Lashley y tentar un puesto para el Money in the Bank .

En los momentos finales, Bobby Lashley fue el protagonista, pero Sami Zayn apareció y lo atacó afuera del ring. Con Elías tendido en la lona, Kevin Owens subió a la tercera cuerda y le conectó un 'Frog Splash' para llevarse la victoria en el WWE RAW.

Así, Kevin Owens se convirtió en el sexto clasificado para Money in the Bank y el último de la marca RAW. Los otros dos cupos se sabrán el martes en SmackDown.