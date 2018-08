Kevin Owens es uno de los grandes ejemplos de luchadores que han sabido hacerse un nombre en el circuito independiente, para luego llegar a la WWE como una gran superestrella. Sin embargo, el popular 'KO' no parece tener intenciones de volver, ni siquiera en el ocaso de su carrera.

En una reciente entrevista con Gorilla Position, Kevin Owens aseguró sentirse tan cómodo en la WWE, que no le gustaría volver "nunca" a competir en empresas independientes. Ni siquiera por las grandes amistades que consiguió en este mundo.

"Extraño pasar tiempo con esos chicos. Pero estar en WWE es lo que siempre he querido. Me contrataron en el momento perfecto porque estaba harto de estar en las independientes. Ese circuito ha cambiado desde entonces y no tengo ni idea de cómo es ahora, pero cuando yo estaba allí, había llegado al punto más alto de lo que podría conseguir y estaba totalmente preparado para dejarlo", explicó Kevin Owens.

"La WWE me llamó en el momento perfecto y nunca quiero volver. Me alegro de ver cómo prosperan las independientes, pero no es ahí donde quiero estar. Acabo de firmar un nuevo contrato con WWE. Insisto, no hay nada negativo en que las empresas independientes crezcan y la gente pueda hacer cosas especiales. En mi opinión, es genial para todo el mundo", agregó Kevin Owens.

Kevin Owens fue contratado por la WWE en agosto de 2014, pero pasó casi un año en NXT (terrero de desarrollo) antes de su debut en el roster principal, en mayo de 2015. Antes de la compañía de los McMahon, luchó en marcas como Combat Zone Wrestling, Pro Wrestling Guerrilla y Ring of Honor.