¡Imparable! Kofi Kingston retuvo por segunda vez consecutiva el título de la WWE en SmackDown Live [VIDEO]

Kofi Kingston sigue demostrando por qué es el campeón de la WWE. El integrante de The New Day retuvo su título por segunda vez consecutiva al vencer a Sami Zayn y a AJ Styles en SmackDown Live.

Al inicio del show azul, los tres peleadores se retaron y la empresa de Vince McMahon oficializó el combate durante el programa. La pelea fue intensa y el trío estaban mostrando sus mejores movimientos. Ninguno quería perder.

Sin embargo, la contienda tuvo un invitado inesperado. Kevin Owens apareció y golpeó por la espalda a Xavier Woods. Esto distrajo al campeón y Sami Zayn lo aprovechó muy bien pues empezó a atacarlo.

Pero no era la noche de Sami. Al final, Kofi le aplicó su patada giratoria y ganó la pelea por cuenta de tres. Así, volvió a retener su cinturón y puso su mira en Kevin Owens, a quien enfrentará en Money in the Bank.

