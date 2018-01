Si se habla de ingenio, Kofi Kingston es uno de los mejores en la WWE. El luchador hizo lujo de su creatividad cuando estuvo cerca de ser eliminado del Royal Rumble 2018 pues usó un plato de panqueques para seguir en competencia.



Jinder Mahal fue quien eliminó a Xavier Woods y Big E. Solo faltaba Kofi Kingston para terminar con el grupo, pero no se la iba a llevar nada fácil. Como suele hacer The New Day, tuvieron una divertida salida del peligro.



El hindú botó por la tercera cuerda al luchador, pero en vez de caer con ambos pies al suelo (condición para ser eliminado) uno cayó sobre Woods.



Segundos después, Big E le acercó un plato de panqueques para que se impulse y vuelva al cuadrilátero. Pensaba que ya estaba todo, pero no contó con que Cien Almas aparecería para eliminarlo de la Batalla Real.



Esta es la décima edición de Royal Rumble en la que participa Kofi Kingston.

