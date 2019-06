No fue fácil: Lacey Evans dijo que su debut en el elenco principal de la WWE fue "muy estresante"

Por estos días, Lacey Evans está protagonizando la división femenina de la WWE. Se encuentra en una rivalidad con Becky Lynch y con Charlotte Flair. Incluso, en Money in The Bank tuvo la oportunidad de pelear con 'The Man' por el título femenino de Raw, aunque no pudo ganarlo.

Tal es su importancia, que Evans fue entrevistada recientemente por el periodista Brian Fritz, de Sporting News. La luchadora habló, entre otros temas, sobre su debut en el elenco principal y acerca de su habilidad con el micrófono, un talento que la ha llevado a protagonizar la división de mujeres.



"Pasa tres meses en el campo de entrenamiento básico de los marinos de Estados Unidos y aprenderá a decir groserías como un experto. Ellos, además, siempre te van a criticar para mantenerte motivado y para que trabajes más duro. También he tenido un padre con una lengua viperina. Eso me ha ayudado a desarrollar una habilidad para insultar y hacer que todo el mundo se sienta inferior", dijo Evans.

Y sobre su debut en las marcas principales de WWE señaló: "Fue increíble. Pero no te voy a mentir, también fue muy estresante, porque provengo de NXT y cuando era joven no era fanática de la WWE, por lo que tuve que empezar desde cero. No llevo ni tres años en la empresa y ya estoy en la primera línea de la división femenina, intentando estar al mismo nivel que el de mis compañeras".

"No quiero decepcionar a mis jefes. Por eso me estoy esforzando. He aprovechado la oportunidad que me han dado al máximo y voy a seguir haciéndolo, tratando de crear un personaje entretenido. El hecho que hayan pensado en mí me hace sentir muy halagada. Solo quiero seguir entreteniendo al público y demostrar de lo que son capaces las mujeres", concluyó.

