¡Reencuentro épico! Estos son todos los luchadores que han confirmado su presencia en el 'Raw Reunion'

El Monday Nigh Raw de este lunes 22 de julio será uno especial pues se celebrará una edición más del 'Raw Reunion', en donde estarán presentes leyendas y exluchadores de la WWE. Será un reencuentro épico.

No solo estará Stone Cold, Hulk Hogan, Ric Flair o los miembros de D-Generacion X (Shawn Michaels, Triple H, Road Dogg y X-Pac). Habrá más sorpresas como el regreso de The Boogeyman o el de Booker T.

Hay uno que es bastante esperado, sobre todo por la división de mujeres de la empresa. Hablamos de Melina, una luchadora muy apreciada por el público, que fue tres veces campeona femenina de WWE y dos veces campeona de las Divas.

Lilian García también volverá al ring del show rojo. Y quizá escuchemos una de sus asombrosas presentaciones. A continuación te listamos a todas las exsuperestrellas, luchadores y leyendas de la WWE que han confirmado su presencia en el 'Raw Reunión'.

-'Stone Cold' Steve Austin

-Hulk Hogan

-'The Nature Boy' Ric Flair

-Shawn Michaels

-Triple H

-Road Dogg

-X-Pac.

-'The Million Dollar Man' Ted DiBiase

-Kurt Angle

-Mick Foley

-Diesel

-Razor Ramon

-Alicia Fox

-Alundra Blayze

-Booker T

-Eric Bischoff

-Candice Michelle

-Christian

-D-Von Dudley

-Eve Torres

-Gerald Brisco

-Sgt. Slaughter

-The Godfather

-Jillian Hall

-'The Mouth of the South' Jimmy Hart

-Jerry 'The King' Lawler

-Jonathan Coachman

-Kaitlyn

-Kelly Kelly

-Lilian Garcia

-Mark Henry

-Melina

-Pat Patterson

-Rikishi

-Ron Simmons

-Santino Marella

-The Boogeyman

-The Hurricane

