¡Se completa la pelea! Los peleadores de SmackDown que buscarán el maletín en Money in the Bank

La WWE anunció a los peleadores y a las peleadoras de SmackDown que estarán en la lucha de escaleras de Money in the Bank. En los hombres, los representantes del show azul serán: Ali, Randy Orton, Andrade y el campeón intercontinental, Finn Bálor.

Todos ellos se suman a Braun Strowman, Ricochet, Drew McIntyre y Baron Corbin, los luchadores que irán en nombre de Raw. Los ocho buscarán quedarse con el maletín en el siguiente evento de la WWE.

Pero no solo habrá un combate de hombres. Las mujeres también tendrán la oportunidad de ganar el maletín en Money in the Bank. Ayer en Raw, Alexa Bliss anunció que Natalya, Dana Brooke, Naomi y ella misma serían las representantes del show rojo.

Y en el último programa azul se anunció a las cuatro luchadoras de SmackDown. Se trata de Ember Moon, Carmella, Mandy Rose y Bayley. Money in the Bank se celebrará el 19 de mayo en el XL Center de Hartford, en Connecticut.

