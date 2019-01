Todo puede pasar: los momentos más extraños que ocurrieron en los Royal Rumble

En el Royal Rumble cualquier cosa puede pasar: regresos, eliminaciones rápidas o curiosas formas de salvarse. Para ir calentando lo que será la edición del 2019, la WWE ha publicado los cinco momentos más extraños que ocurrieron en la historia de este evento.

En la edición del año 1993, Randy Savage y Yokozuna eran los últimos en el ring. El primero, despitado, logró tumbar a su oponente e intentó ganar por cuenta de tres. Inmediatamente, Yokozuna reaccionó y lo lanzó fuera del cuadrilátero.

En el Royal Rumble 2014, ocurrió un hecho inaudito. El público estaba esperando que Daniel Bryan peleara en la batalla real. Pero nunca apareció. Los asistentes no dejaron de gritar su nombre durante las últimas horas del evento. Incluso, abuchearon a Rey Misterio, que salió en el puesto 30, y después se fueron contra Batista.

Otro hecho anecdótico sucedió en el Greatest Royal Rumble, celebrado en Arabia Saudita. Durante la batalla real, Titus O'Neil salió corriendo para ingresar al cuadrilátero, pero cuando estaba llegando se cayó, causando la risa de los asistentes.

Un cuarto momento curioso ocurrió en el Royal Rumble 2000. Aquella vez, The Rock ganó la batalla real tras eliminar a Big Show. Pero, después, el gigante reclamó y pasó un video en el que se mostraba que ambos pies de The Rock habían tocado el suelo primero. Big Show fue recompensando con una lucha por el título en WrestleMania. Sin embargo, The Rock sigue siendo considerado el ganador de esa batalla real.

Por último, en la edición del 2005. Batista trató de aplicarle un bombazo a John Cena, pero en el forcejo ambos terminaron cayendo al mismo tiempo fuera del ring. Algunos árbitros dieron como ganador al 'animal', los otros al 'rapero'. No se sabía qué hacer. De pronto, ingresó Vince McMahon y tras varios minutos de incertidumbre se decidió retomar la pelea, ganando Batista.