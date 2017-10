Cuando se rumoreaba sobre la posible salida de Nia Jax, la prima de The Rock dejó atrás las especulaciones y se presentó en el RAW de Baltimore. Así, Jax derrotó a Bayley y formará parte del equipo femenino para Survivor Series.

En un principio, la excampeona de NXT se iba a enfrentar a Alicia Fox, pero esta última decidió que, por ser capitana del show rojo, tenía que planear alguna estrategia para vencer a las luchadores de SmackDown.



"Tengo que idear un plan para que RAW gane en Survivor Series, por lo que no veo necesario que me enfrente contigo. Sin embargo, como capitana responsable que soy conseguí un buen reemplazo", dijo Fox.



En ese momento, apareció Jax, a quien no se le veía desde No Mercy. A pesar de haber estado alejada de la acción, Nia demostró su fuerza y con un 'machetazo de piernas' se llevó la victoria. Al ver cómo se desenvolvió la superestrella de ascendencia samoana, Alicia Fox decidió nombrarla parte del equipo de RAW.