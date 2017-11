Es casi un hecho de que Nikki y Brie Bella volverán a la acción en WWE. Aunque su apuntó a la idea de que se preparen para WrestleMania 34, lo cierto es que la mayor de las gemelas podría regresar antes de esa fecha.

Según el periodista especializado David Metzler, la empresa tendría la intención de que Nikki reemplace a Daniel Bryan en el cargo de gerente general de SmackDown. El motivo es que el excampeón mundial acaba su contrato a fines de este año y desea volver a luchar, pero con la prohibición de la WWE, lo haría en el circuito independiente.

El rumor podría tomar fuerza luego del estreno de la nueva temporada de Total Divas, el show de realidad de las luchadoras donde las gemelas son las protagonistas. En esta entrega, se baraja la posibilidad de que el hilo conductor sea la búsqueda de Nikki para conseguir tan importante cargo, argumento que podría ser señal de que la WWE esté interesado en que esto ocurra de verdad.



Además, tal parece que la idea estuvo desde hace un tiempo, pues la mayor de las Bellas se refirió si le gustaría tener este puesto. "No te voy a mentir, estoy decidida a hacerlo. La compañía creyó que era una buena idea, pero no era el momento creativo para llevarlo a cabo porque justo acababa de firmar con "Bailando con las estrellas", espero que la puerta siga abierta", declaró.



Cabe señalar que Nikki luchó por última vez en WrestleMania 33 junto con John Cena para derrotar a The Miz y Maryse. Después de ello, se alejó para recuperarse de su lesión en el cuello y para centrarse en su faceta personal, en donde sueña con ser actriz.