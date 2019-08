WWE no se queda atrás: NXT llegará a la televisión para competir en el mismo horario con AEW [VIDEO]

Aunque anunciaron que no habría 'guerra' con All Elite Wrestling (AEW), WWE ya realizó su primera movida luego de la conocida llegada de la empresa de Cody Rhodes a la televisión. Y es que NXT, la tercera marca, también será transmitida por cable.

Por medio de un comunicado, WWE anunció un acuerdo con USA Network (canal que transmite RAW) para llevar a la televisión a NXT a partir del 18 de setiembre. El show tendrá dos horas de programa, todos los miércoles.

"No puedo describir este anuncio en ninguna otra palabra que no sea orgullo. Orgullo de todos los involucrados desde el primer día, orgullo de llevar el estandarte de esta marca. Y me enorgullece decir que recién estamos comenzando", publicó Triple H, quien se ha estado encargando del plano creativo de la marca.

Cabe señalar que NXT se transmitirá los miércoles a la misma hora que AEW, que recién llegará a la televisión a partir del 2 octubre por TNT. Muchos fanáticos ya especulan con una rememoración de la clásica guerra de los lunes entre WWE y WCW.



Video promocional de NXT. (WWE)

►Lo sufre: Kevin Owens cayó ante Elias por culpa de Shane McMahon y quedó fuera del King of the Ring 2019 [VIDEO]



► ¡Mil emociones! Repasa los resultados del WWE SmackDown de Dakota del Sur



►¡Momentos de pánico! Ronda Rousey sufrió terrible accidente donde casi pierde dedo de la mano



►A paso firme: Andrade venció a Apollo y avanzó a la siguiente ronda del King of the Ring 2019 en SmackDown [VIDEO]