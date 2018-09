Han pasado cinco meses desde que Paige se retiró de la lucha libre profesional para convertirse en gerenta general de la marca SmackDown Live de la WWE. Esto, debido a una delicada lesión en el cuello que ponía en riesgo su salud.

Si bien Paige parecía haber dejado atrás esta lesión, a fines de 2017 sufrió una recaída en una lucha ante Sasha Banks , durante la gira de la WWE por Europa. Y esto generó que muchos fans culparan a la 'Jefa' del retiro de la luchadora británica.

Sin embargo, la misma Paige libró de cualquier responsabilidad a Sasha Banks en una reciente entrevista con el portal Give Me Sport. "Nada fue su culpa. Ha tenido mucha represalia por ello e incluso en el ring le han hecho cánticos, y en serio me molesta oírlo porque no fue su culpa", dijo la excampeona de Divas.

"Le indiqué que haga ese movimiento porque pensé que mi cuello todavía era fuerte, pero no era así. Por desgracia mi cuello tronó y fue como tener un fuerte accidente de coche. No sentía mis brazos, intenté sujetarla y me dijo que debíamos parar, pero le dije que no. Me puse de pie y caí de vuelta, estaba petrificada, pensé que me había paralizado", agregó Paige.

"Recuerdo decirle a Sasha 'no puedo seguir luchando' y ella estaba devastada, comenzó a llorar y yo estaba pidiéndole perdón y le decía que no era su culpa. Desde entonces ha sido de mucho apoyo. Siempre me escribe y me pregunta cómo estoy, cómo me va y simplemente siempre se ha portado genial", finalizó.