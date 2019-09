¡Enorme sorpresa! Carmella se convirtió en la campeona 24/7 tras vencer a R-Truth [VIDEO]

R-Truth y Carmella protagonizaron un momento extraño en Raw. Ambos salieron al ring y varios luchadores de la WWE -entre los que se encontraban Drake Maverick y Zack Ryder- los siguieron porque quería quitarle el título 24/7 al luchador rapero.



En ese instante, Carmella tomó el micrófono y dijo lo siguiente: "Muchachos, por favor, dejen de perseguirnos. No puedo con esto. R-Truth hemos estado corriendo para capturar y recapturar este título 24/7 por meses".



"Estoy exhausta. No puedo estar tranquila por un segundo. No puedo comer, no puedo dormir, no puedo seguir lidiando con esto, no puedo más", agregó la luchadora. R-Truth se acercó y la abrazó. En ese instante, Carmella lo sorprendió y le hizo un roll up para convertirse en la nueva campeona 24/7.



Todos se quedaron sorprendidos, incluso R-Truth, aunque después se unió a la celebración de Carmella. Luego, aparecieron varias luchadoras y la campeona se subió en la espalda de R-Truth y comenzaron a correr.



Así Carmella le quitó el título 24/7 a R-Truth. (Foto y video: FOX Sports 2/ WWE)

Este Monday Night Raw, que se lleva a cabo en San Francisco, California, continua con el camino a Hell in a Cell 2019, que se celebrará este domingo 6 de octubre en el Golden 1 Center, de Sacramento.



En este evento, ya hay dos peleas confirmadas: Seth Rollins contra 'The Fiend' Bray Wyatt por el título universal; mientras que Becky Lynch tendrá que defender su cinturón femenino de Raw ante Sasha Banks. Ambos combates serán en la caja de acero.

