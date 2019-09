¡Continúan en carrera! Ricochet y Samoa Joe empataron y avanzaron a las semifinales del torneo King of the Ring [VIDEO]

La segunda lucha del King of the Ring fue entre Ricochet y Samoa Joe. Se supone que solo uno podía pasar a la fase de semifinales; sin embargo, hubo una excepción y los dos han clasificado. Ahora se enfrentarán en una triple amenaza con Baron Corbin.



Pero, ¿qué paso? Samoa y Ricochet cayeron desde las cuerdas y cada uno tenía un brazo sobre el pecho del otro, así que el árbitro empezó a contar. Uno. Dos. Tres. No sabía quién había ganado, por lo que la contienda quedó sin resultado.

Así terminó la pelea entre Ricochet y Samoa Joe. (Foto y video: FOX Sports 2)

Después, el árbitro John Cone fue entrevistado por Corey Graves y dijo que tanto Ricochet como Samoa Joe habían pasado de ronda y que la próxima semana habrá una triple amenaza junto al lobo solitario.



El torneo de la WWE, King of the Ring, continuará este martes en SmackDown Live. Se realizarán dos peleas: Elias se verá las caras con Ali, mientras que Chad Gable tendrá que enfrentarse a Andrade.



