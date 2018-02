Con la finalidad de generar mayores expectativas en cada evento, la WWE confirmó que RAW y SmackDown volverán a unificarse en los pay-per-views. La noticia la dio a conocer la empresa a través de su plataforma Network.

Después de WrestleMania 34, las dos marcas principales de WWE se juntarán en cada evento hasta el cierre del 2018. El primer PPV que tendrá esta variante será Backlash, a celebrarse el 6 de mayo en Nueva Jersey.

"Tras WrestleMania, tendrán lo mejor de ambas marcas -Raw y SmackDown Live- todos los meses en cada pay-per-view. Préndete a cada transmisión de los shows en vivo en el galardonado WWE Network", notificó la empresa a sus usuarios en Network.

Esta unificación del shows rojo y azul generará algunos cambios, ya que se espera que los eventos menores pasen a tener una hora más de duración; es decir, cuatro horas de transmisión. Así, los directivos de WWE esperan que los fanáticos se interesen más en cualquier PPV y aumentar las suscripciones en su Network.



(WWE) (WWE) WWE

De esta manera, la WWE tendrá ocho eventos con luchadores de RAW y SmackDown en 2018. A Backlash, le seguirán Money in the Bank (17 de junio), Extreme Rules (15 de julio), SummerSlam (19 de agosto), Hell in a Cell (16 de septiembre), TLC (21 de octubre), Survivor Series (18 de noviembre) y Clash of Champions (16 de diciembre).