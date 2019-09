¡Los arrolló! Braun Strowman acabó con los campeones en parejas de Raw y SmackDown [VIDEO]

El 'Monstruo entre hombres' Braun Strowman sigue amargo por lo que pasó en Clash of Champions. Primero perdió los títulos en parejas de Monday Night Raw y, luego, no pudo vencer a Seth Rollins en la lucha estelar del evento.



Ese enfadado lo ha demostrado en el show rojo de Tennessee. The Revival, y Dolph Ziggler y Robert Roode, campeones en parejas de SmackDown y Raw, respectivamente salieron al ring para hablar sobre sus victorias. Pero, de pronto, sonó la música de Strowman.



El gigante acabó, en un principio, con Dash Wilder y Scott Dawson, miembros de The Revival. Segundos después se fue contra Ziggler. Cuando todos estaban abajo del ring, Strowman los embistió, pero Robert Roode pudo escapar.

Así Braun Strowman arrolló a los campeones en parejas de Raw y SmackDown. (Foto y video: WWE/ FOX Sports 2)

El Monday Night Raw de esta semana se está llevando a cabo en el Thompson-Boling Arena de Knoxville, en Tennessee. Se celebra tras lo ocurrido en Clash of Champions cuando Seth Rollins fue atacado por el 'Demonio' Bray Wyatt al final del programa.



► VER WWE RAW EN VIVO EN DIRECTO: sigue la pelea entre Baron Corbin y Chad Gable por la corona del King of the Ring



► Con el 'Demonio' Wyatt atacando a Seth: repasa todos los resultados del Clash of Champions 2019 [FOTOS]



► ¡Qué miedo! 'The Fiend' Bray Wyatt atacó a Seth Rollins en Clash of Champions 2019 [VIDEO]



► Nadie lo esperaba: Luke Harper regresó y ayudó a que Rowan venciera a Roman Reigns [VIDEO]