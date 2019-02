WWE RAW EN VIVO y EN DIRECTO vía Fox Sports 2: show rojo con el regreso de Roman Reigns a RAW desde Atlanta | ONLINE

WWE RAW (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE ). Este lunes 25 de febrero se realizará la edición número mil 344 del Monday Night Raw desde el el State Farm Arena de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. El programa será transmitido por FOX Sports 2 desde las 8:00 p.m. Roman Reigns regresa a Monday Night Raw para hablar sobre su condición física, mientras que Ric Flair celebrará su setenta aniversario en Monday Night Raw. Sigue las incidencias del evento a través de la web Depor.com

Roman Reigns hará su regreso. La última vez que lo vimos en Raw fue el año pasado para darnos la mala noticia sobre su marcha debido a la leucemia. WWE no ha especificado qué dirá Roman Reigns, pero asegura que no nos lo tenemos que perder.



Ric Flair cumplirá 70 años y lo querrá celebrar a lo grande en Monday Night Raw. Su aparición se anunció hace semanas y es probable que tenga algo que decir sobre la lucha por el Campeonato de mujeres de Raw que se celebrará en WrestleMania, donde su hija Charlotte Flair competirá contra Ronda Rousey una vez más.



Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Ricochet y Aleister Black sumaron sus primeras victorias en Raw y SmackDown Live, y quieren volver a repetir el mismo resultado la próxima semana. ¿Cuál será su destino definitivo?



Dean Ambrose mostró algunos signos de amistad con Seth Rollins en los últimos episodios de Monday Night Raw. "The Architect" no se fía de su excompañero de 'The Shield' por lo ocurrido en los últimos meses, pero puede que haya empezado a pensar de forma diferente.



¿Quiénes serán las primeras rivales de las nuevas campeonas femeninas por parejas de WWE? Todo apunta a que Nia Jax y Tamina ocuparán el puesto de aspirantes, así que esta semana podría confirmarse la primera defensa de Sasha banks y Bayley en Fastlane.



Fecha y horarios en el mundo

7:00pm: México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras.

México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras. 8:00pm : Colombia, Perú , Panamá, Ecuador.

: Colombia, , Panamá, Ecuador. 9.00pm: Venezuela, Bolivia, en Puerto Rico, República Dominicana.

Venezuela, Bolivia, en Puerto Rico, República Dominicana. 10:00pm: Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile. 01:00 (madrugada del 26 de febrero): España.

