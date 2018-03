WWE: Rey Mysterio firmó por otra compañía y no aparecería en WrestleMania 34

Rey Mysterio apareció menos de 10 minutos en Royal Rumble y fue suficiente para convertirse en el luchador más esperado en WrestleMania 34. Incluso se especuló sería el rival de John Cena, pero la verdad es que su estadía en la WWE es cada vez más complicada.



En especial porque el luchador mexicano acaba de firmar con Aro Lucha, una compañía de lucha libre. Es el nuevo copropietario y también estrella del ring.



Según el portal de noticias The Tennessean, Rey Mysterio pasará la mayor parte de su tiempo en Nashville, donde se llevarán a cabo los shows. Sin embargo, aún no sabe cómo es su contrato de exclusividad.



El luchador de 43 sufrió una lesión hace un par de semanas, lo que le ha impedido volver a luchar. A pesar de ello, seguía en negociaciones con la WWE.



El próximo 8 de abril se llevará a cabo WrestleMania 34. John Cena, quien se especuló como rival de Rey Mysterio, ha retado a The Undertaker.