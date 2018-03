Rey Mysterio apareció a inicio del 2018 y no hay fanáticos de la WWE que no haya especulado sobre su presencia en WrestleMania 34. Sin embargo, una lesión desbarató los planes originales.



El luchador mexicano sufrió el desgarro de un bíceps, lo que le impidió volver al ring. La WWE estuvo atenta a su proceso de recuperación y ahora le ha pedido atenderle en el centro médico de la compañía.



Según el portal PwInsider, Rey Mysterio pasará exámenes médicos con la WWE. Esto para poder ver si su presencia el próximo 8 de abril, en WrestleMania 34, sigue en pie.



Su presencia se haría bajo un contrato libre pues el luchador tiene compromisos en otras compañías del ámbito independiente.



En un inicio, se habló de una rivalidad entre Rey Mysterio y John Cena. Debido a esta lesión, se cambió a The Undertaker, otro luchador muy estimado por los seguidores de la WWE.