Ronda Rousey es de las pocas personas que han podido trabajar para la WWE y la UFC. Y, como tal, sabe que las condiciones de trabajo no son las mismas, en especial porque Vince McMahon y Dana White son jefes muy diferentes.



La nueva estrella de la WWE dio una entrevista para el portal Metro UK. Además de contar cómo decidió cambiar de disciplina, reveló cuánto extraña trabajar para Dana White.



"Dana es uno de mis mejores amigos y alguien a quien puedo llamar en cualquier momento y decirle de salir a cenar o beber. Nunca he tenido el número de Vince. Es una relación muy distinta. Respeto completamente a Vince y aprecio la oportunidad que me ha dado pero es una relación muy distinta", señaló Ronda Rousey.



Sin embargo, recalcó que la diferencia quizás se deba al poco tiempo que tiene en la WWE. A diferencia de los tres años que trabajó en la UFC, tiene menos de dos meses en la compañía Vince McMahon.

Ronda Rousey hará su primera aparición importante en WWE el próximo 8 de abril, en WrestleMania 34. Peleará junto a Kurt Angle ante Stephanie McMahon y Triple H.