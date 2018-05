Ronda Rousey pisó el ring de la WWE como luchadora en enero pasado, pero desde entonces solo ha tenido una pelea oficial. Fue en WrestleMania 34, y a pesar de haber tenido un gran recibimiento, no ha vuelto a ser parte de una cartelera estelar.



Es por ello que muchos especulan sobre cuándo volverá a hacerlo. Y tal parece que el próximo 17 de junio, en Money in The Bank, lo volverá a hacer.



Según el portal PWinsider , Ronda Rousey será parte del show. Por el momento, Mickie James sería su rival. Sin embargo, hay rumores de que Nia Jax podría retarla.



La WWE quiere que estas luchadoras se enfrenten en SummerSlam, uno de los eventos más importantes del año para la compañía. Para entonces, Ronda Rousey ya tendría bastante experiencia.



Por el momento, Ronda Rousey se encuentra de gira con la WWE por Europa. Estará en once fechas, en las que tratará de ganar más experiencia como luchadora.