¡Está que quema! Ronda Rousey no peleará en WrestleMania 35 a menos de que Becky Lynch esté presente [VIDEO]

La primera pelea del WWE Monday Night Raw de Atlanta fue entre Ronda Rousey y Natalia contra The Riott Squad. Las primeras estaban ganando; sin embargo, alguien inesperado salió del público.

Se trató de Becky Lynch, quien apareció para gusto del público. Pero no pudo ingresar a encarar a Ronda pues los de seguridad la pararon. 'Rowdy' al ver esto quiso atacar a 'The Man' pero también la detuvieron.

Al final, retiraron a Becky Lynch. Ronda se quedó en el ring porque quería acabar su riña con la irlandesa de una vez, pero en ese momento apareció Stephanie McMahon, quien dijo que no hará que Becky retorne a la pelea de WrestleMania 35, a pesar del pedido de la campeona.

Ronda se amargó y le dijo que si no pelea con Becky Lynch entonces no estará en WrestleMania 35. Al final, la campeona dijo: "Este título solo sirve si lo defiendo ante las mejores, no ante la que han escogido". Después de estas palabras, dejó su cinturón femenino en el suelo frente a Stephanie McMahon y se retiró del escenario.

► ¡Lo que el público quería escuchar! Roman Reigns anunció su regreso a los cuadriláteros de WWE [VIDEO]



► ¡Está amarga! Lana dio fuertes declaraciones contra Aleister Black y Ricochet



► No te vayas, vaquero: Aleister Black se habría despedido de NXT en un evento en vivo en Florida [VIDEO]



► Se las tiene jurada: Becky Lynch culpó a Charlotte Flair y Ronda Rousey por la baja audiencia



► ¡Todos lo quieren ver! Superestrellas de WWE reaccionaron ante el retorno de Roman Reigns al Raw de Atlanta



► ¡Se creció! Maycee Barber: "Seré tan grande, sino más, que Conor McGregor o Ronda Rousey"