Ronda Rousey hizo su primera aparición como luchadora de la WWE el pasado 28 de enero en Royal Rumble 2018 , cuando ingresó para encarar a la ganadora de aquella Batalla Real, la japonesa Asuka.

Lo curioso es que, lejos de mostrar su lado más rudo, aquel día Ronda Rousey sorprendió a todos con una dulce sonrisa. Y según explicó la misma 'Rowdy', esa habría sido una decisión del mismo presidente Vince McMahon.

"Por lo general suelo dejar todo de lado y me concentro en el negocio. Pero esa noche, Vince McMahon me dijo que saliera y me permitiera sentir todo lo que estaba sintiendo, sin ocultar nada", explicó Ronda Rousey en entrevista con Sports Illustrated.

"Me dijo que no intente ser la chica dura, sino permitirme sonreír. Que disfrute del momento, porque según Vince, cuando sonrío el mundo entero quiere abrazarme", agregó Ronda Rousey, quien tiene como objetivo disputar pronto el combate estelar de WrestleMania.



"Definitivamente, uno de mis objetivos es ser una de las primeras mujeres en estelarizar WrestleMania. Pero aún está por verse quién sería mi contrincante o si eso es una posibilidad", finalizó Ronda Rousey.