Ronda Rousey ha llegado a la WWE para convertirse en una de las principales estrellas de la compañía. Así lo demostró el pasado pasado 28 de enero, cuando apareció para encarar a la campeona Asuka, quien minutos antes había ganado el primer Royal Rumble femenino de la historia.

El inesperado protagonismo que recibió Ronda Rousey apenas en su primera aparición parece haber irritado a gran parte del elenco femenino de la WWE. En especial a Nikki Bella y Nia Jax, quienes mostraron su molestia a través de las redes sociales.

Pero la cosa no habría quedado ahí. Según apunta Chael Sonnen , expeleador de la UFC , Ronda Rousey no la viene pasando nada bien en los vestuarios de la WWE, donde al parecer no ha recibido la bienvenida que esperaba.

" Ronda Rousey está teniendo todo tipo de problemas en el vestuario de la WWE. Puede lidiar con ellos, es una chica grande, va a ser así. Pero es lógico que pase eso cuando alguien de fuera llega y de pronto obtiene un enorme empuje", explicó Sonnen.

"Algo genial que puedes hacer, si eres alguien ajeno que respeta el negocio, es llegar y poner a alguien por encima tuyo. Pero la WWE no planea hacer eso con Ronda Rousey", agregó Sonnen, quien también estuvo en negociaciones para incursionar en la lucha libre de entretenimiento.