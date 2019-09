¡Aclaró todo! Sasha Banks reveló por qué estuvo ausente desde WrestleMania 35

Sasha Banks ha vuelto a la acción en WWE. Lo hizo con un nuevo 'look' (el cabello pintado de azul en lugar de su clásico rosado) y con el objetivo de quitarle el el título femenino de Raw a Becky Lynch. La oportunidad de lograrlo la tendrá este domingo en Clash of Champions 2019.

Sin embargo, antes de su regreso, la 'Jefa' fue noticia en los medios especializados porque después de WrestleMania 35 desapareció de la empresa y no se sabía el motivo. Los fanáticos especularon que Sasha estaba molesta por sus cortos reinados en la WWE. Pero la misma luchadora lo acaba de aclarar.

"He estado haciendo esto (luchando) durante siete años seguidos, sin interrupciones. Las personas necesitan detenerse un momento, revaluar sus vidas, y cuidar sus almas y mentes. Estoy de regreso y mejor que nunca. He conseguido un combate titular para este domingo, así que creo que el parón me ha venido bastante bien", declaró Banks en una entrevista con el programa de radio The Mac Attack.

La 'Jefa' también hablo sobre NXT y su próximo estreno en USA Network. "Es increíble, me pone la piel de gallina. Simplemente, no puedo creerlo", señaló entusiasmada. Y también dijo que esta "muy orgullosa de haber sido parte de la marca". "Ahora todo el mundo podrá verlos", concluyó.

