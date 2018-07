Daniel Bryan y Kane hablaban en serio cuando decidieron revivir el 'Team No Hell' para ir en busca del título de parejas de SmackDown. Y así lo demostraron este martes en el último show azul de la WWE previo a Extreme Rules .

Sobre el inicio del SmackDown Live de esta semana, Daniel Bryan y Kane fueron invitados al ring por el Miz. Pero luego de algunos minutos, fueron atacados por los Bludgeon Brothers, Sanity y The New Day.

A causa del gran caos que se armó sobre el cuadrilátero, la gerenta Paige decidió que los cuatro equipos se enfrenten al final del show en una brutal lucha de equipos de 5 vs. 5: Sanity y Bludgeon Brothers vs. The New Day y Team Hell No.

El combate no fue nada sencillo para el Team Hell No, que se terminaría llevando el triunfo luego de que Daniel Bryan pidiera el relevo y lograra conectar un tremendo rodillazo a Eric Young, para luego ganar en el conteo.

De esta forma, el Team Hell No llegará como favorito al Extreme Rules 2018 de este domingo, donde intentarán arrebatarle a los Bludgeon Brothers los títulos de parejas de SmackDown.