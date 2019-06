¡Todo un campeón! Kofi Kingston venció a Dolph Ziggler y lo dejó fuera de Extreme Rules 2019 [VIDEO]

Dolph Ziggler perdió una gran oportunidad esta noche en SmackDown LIVE. Tuvo la opción de volver a luchar por el título de la WWE , todo dependía de él, pero no tuvo éxito. Kofi Kingston , el campeón, lo devolvió a la realidad.

El miembro de The New Day se enfrentó a Dolph en la lucha estelar del show azul. El que lograra dos de tres conteos sería el ganador y si Ziggler lo hacía, se iba a meter a la contienda por el título de la WWE en Extreme Rules 2019.

Pero Kofi fue más. Ziggler no pudo con el 'Trouble in Paradise' del campeón y cayó derrotado dos veces. Así se aleja del cinturón de la WWE. No estará en el próximo Pay-Per-View. No formará parte de la lucha entre Kofi y Samoa Joe.

Así fue el triunfo de Kofi Kingston. (WWE)

Cabe señalar que Dolph Ziggler ya había tenido dos oportunidades para ganar el título de la WWE. En Super ShowDown 2019 y recientemente en Stomping Grounds. Sin embargo, en ambos eventos el campeón lo superó.

