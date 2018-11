Desde que Drake Maverick tomó las riendas The Authors of Pain, el equipo consiguió los títulos en pareja y se afianzó en RAW. Por ello, el dúo enfrentó a The Bar en duelo en WWE Survivor Series 2018.

Sin embargo, Maverick pasó un vergonzoso incidente en el Staples Center de Los Ángeles. Y es que el gerente del show 205 intentó ayudar a su compañeros; sin embargo, no se percató que The Big Show estaba escoltando a Cesaro y Sheamus.

A pesar de que Drake Maverick intentó huir, The Big Show lo agarró cuando estaba en las cuerdas. El 'gigante' lo agarró del cuello y le iba a aplicar una 'garra contra lona', pero los nervios hicieron que el gerente moje los pantalones.

En ese momento, los miembros de The Authors of Pain aprovecharon la situación de desconcentración para castigar a Sheamus. Así, los campeones en pareja de RAW se llevaron la victoria.