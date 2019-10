El suizo estuvo de malas: 'The Fiend' Bray Wyatt le aplicó su garra mandibular a Cesaro en el Dark match de Raw [VIDEO]

Durante el último Monday Night Raw se habló muy poco de lo ocurrido en la estelar de Hell in a Cell entre Seth Rollins y 'The Fiend' Bray Wyatt. La WWE solo emitió un video recordando cómo había terminado la pelea, aunque omitieron los abucheos de los fanáticos, quienes se habían amargado por la forma en cómo terminó el combate.

El 'Arquitecto' no apareció en el show rojo, pues según informes de medios especializados, la WWE no quiso a exponerlo a posibles pifias. Pero quien sí se hizo presente fue 'The Fiend' Wyatt. Eso sí, lo hizo después de que Raw haya terminado y para atacar a Cesaro.

En el 'Dark match', como se conoce a la pelea que se realiza después de el que show haya salido del aire, The Miz se estaba enfrentando a Cesaro, quien minutos antes había sido noqueado por Tyson Fury. En ese momento, las luces se pagaron y apareció Wyatt.

Cuando hubo un poco de luz, los espectadores pudieron ver como el demonio le estaba aplicando su garra mandibular al 'Superman Suizo', quien no pudo hacer nada para defenderse. Durante esta secuencia, no hubo abucheos: la gente estuvo apoyando a Bray Wyatt.

La garra mandibular que le aplicó 'The Fiend' Bray Wyatt a Cesaro. (Foto: usuario de Twitter Adam Waybright)

► Con el boxeador Tyson Fury: repasa todos los resultados del Raw de Bakersfield



► ¡Se agarraron a trompadas! Tyson Fury y Braun Strowman armaron una tremenda trifulca en Raw [VIDEO]



► ¡Fue en la cara! Asuka le escupió un líquido verde a Becky Lynch y ganó la lucha por equipos con Kairi Sane [VIDEO]



► Desde lo alto: Natalya le aplicó un bombazo sobre la mesa a Lacey Evans y ganó la lucha de 'Última mujer en pie' [VIDEO]