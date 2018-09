A pesar de los intentos por convencer a Dean Ambrose de traicionar a The Shield en el WWE RAW de Denver, se mantuvo firme. Así, respaldó a Roman Reigns y Seth Rollins en el combate de relevos australianos ante Baron Corbin y The Authors of Pain.

En un combate que por momentos se les complicó, The Shield logró sumar una victoria en su regreso oficial como equipo luego de más de un año. La victoria estuvo a cargo de Roman Reigns, quien le conectó una 'lanza' a Baron Corbin.

Eso sí, el desgaste físico lo hizo Dean Ambrose, ya que atacó a The Authors of Pain para tener el camino libre contra Corbin. El 'Lunático' le aplicó su variante de 'DDT'; sin embargo, no pudo obtener la cuenta de tres.

Cuando Ambrose llevó a las cuerdas a Corbin, Reigns recibió el relevo para finalizar el encuentro. Luego de la victoria, el 'Lunático' se alejó de sus compañeros y tomó unos segundos para pensar. Tras ello, volvió al ring y celebró juntando los puños.