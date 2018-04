Rusev recibió hace un par de días la mejor noticia de su carrera en la WWE : podrá enfrentar a The Undertaker por primera vez. Sin embargo, no se inhibe ante su trayectoria pues incluso ha amenazado con retirarlo en serio.



Lana y Rusev se encontraron con las cámaras de TMZ y hablaron del próximo mega evento de la WWE, el próximo 27 de abril. Se trata del Greatest Royal Rumble, en Arabia Saudita.



" The Undertaker está en el pasado. Lo golpearé tanto que quizás sea su última pelea en la WWE. Soy más fuerte, rápido y, en realidad, mejor", señaló el búlgaro.



Esta será la segunda pelea en lo que va del año para The Undertaker. La primera fue en WrestleMania 34, cuando apareció de improviso para enfrentar a John Cena.



Por su parte, Rusev está en negociaciones con la WWE para tener un papel más protagónico. Quizás esta sea la oportunidad por la que estaba esperando.