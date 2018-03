Desde que The Undertaker apareció por última vez en las Bodas de Plata de RAW, solo un luchador de WWE lo volvió a nombrar y ese es John Cena. Desde hace varias semanas, el 'Marine' lo ha retado a que regrese para pelear en WrestleMania 34.

"The Undertaker, deja atrás tu ego. No pongas excusas. No estás muy viejo, ni lesionado, porque si lo estuvieras, no publicarías videos de tus entrenamientos en redes sociales", dijo John Cena en el pasado WWE RAW.

Pese a sus polémicas declaraciones, Cena no ha obtenido respuesta de The Undertaker. Sin embargo, eso quedaría atrás en el WWE RAW de esta semana, ya que el 'Enterrador' aparecería para retar al 'Marine' y comenzar su rivalidad de cara a WrestleMania 34.

Según el periodista Dave Meltzer, la lucha entre The Undertaker y John Cena está asegurada para WrestleMania 34. La única duda sería sobre el momento de la aparición del 'Fenómeno' en WWE.



La primera opción es que The Undertaker aparezca unos días antes de WrestleMania 34 y la otra es que esté presente en el RAW de Texas. Hasta el momento, la segunda es más viable, ya que se realizará en el American Airlines Center de Dallas.



Y es que Dallas está a tan solo tres horas de Austin, capital de Texas y lugar de residencia de The Undertaker. Esta sería la mejor manera de regresar a WWE, ya que estaría con todo su público.