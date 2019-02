¿Se van a AEW? The Usos se alejarían de la WWE y no renovarían su contrato

En los pasillos de la WWE hay cierta preocupación porque dos importantes superestrellas de la división por pareja de SmackDown están pensando en no renovar su contrato. Así informó el periodista especializado Sean Ross Sapp en el podcast de Fightful.

Se trataría de The Usos , equipo integrado por Jey y Jimmy Uso, quienes han sido campeones en parejas del show azul. Por el momento, no se sabe cuál es la fecha exacta en la que culmina su contrato.

"Tengo entendido que hay cierta preocupación porque The Usos, al parecer, no van a firmar un nuevo contrato. Eso no quiere decir que se van a ir a AWE, pero si hay mucha incertidumbre", comentó Ross Sapp.



The Usos no han dado declaración alguna y menos la WWE. Lo único que se sabe es lo que ha dicho el periodista Ross Sapp. Sin embargo, es posible que Jey y Jimmy Uso estén en la mira de la AEW, empresa que tiene a Cody y a The Young Bucks como vicepresidentes ejecutivos. Ellos quieren reforzar la división por parejas.