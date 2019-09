Se refuerza el show azul: The Usos volverían a la WWE este viernes en el estreno del Friday Night SmackDown

En julio de este año, la WWE apartó a The Usos (Jimmy y Jey) para que puedan reflexionar sobre lo que estaban haciendo. Sobre todo porque ambos, en anteriores ocasiones, habían sido detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, parece que el castigo ya acabó y ambos luchadores estarían volviendo al cuadrilátero en el debut del Friday Night SmackDown. Así lo dio a conocer el periodista Raj Giri del Wrestling Inc.

" The Usos estarán regresando a las pantallas televisivas de la WWE el viernes 4 de octubre. El equipo actualmente forma parte de Raw, pero no han aparecido desde el 29 de julio. Días antes, el 25, Jimmy Uso fue arrestado por conducir bajo la influencia de algún licor o sustancia", señaló el medio.

El último combate de The Usos en el show rojo fue el 29 de julio contra The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson) y The Original Club (Karl Anderson y Luke Gallows) por los títulos en parejas. Aquella anoche The OC fueron los ganadores.

