Aunque lo veamos de vez en cuando como luchador, lo cierto es que Triple H ahora forma parte del grupo ejecutivo de la WWE. El trabajo del 'Juego' es fichar a los nuevos talentos para NXT; por ejemplo, Shinsuke Nakamura o Kevin Owens son luchadores que el propio el excampeón mundial se encargó de reclutar.

Sin embargo, el 'Asesino Cerebral' desea que una leyenda vuelva a la empresa. Se trata de The Great Khali, quien el pasado 23 de julio en Battleground hizo una aparición especial en el evento para ayudar a su compatriota Jinder Mahal a retener el título.



Khali regresó en Battleground para ayudar a Jinder Mahal. (WWE) Khali fue campeón peso pesado. (WWE) WWE

Si bien el retorno del gigante de la India fue solo por una noche, muchos fanáticos se preguntaron si podría volver a luchar. Aunque en ese momento se confirmó que no había planes para él, ahora Triple H no pierde las esperanzas de que el 'Monstruo de Punjabi' vuelva a la compañía.



Inclusive, le dejó las puertas abiertas para cuando Khali decida regresar. "The Great Khali es una leyenda de la industria y siempre es bienvenido en WWE. Esperamos con ganas una futura aparición suya si eso es lo que quiere", dijo el 'Cerebro'.



Además, comentó cuál podría ser su papel en SmackDown. "Khali acompañaría, como los hermanos Singh, a Jinder Mahal, sería genial. También podría tener una rivalidad con Randy Orton después de su ataque. Es verdad que es muy limitado en el ring, pero su reconocimiento y experiencia podrían servir mucho en WWE", agregó.