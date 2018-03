A pesar de sus 72 años, Vince McMahon se mantiene en gran forma. Su salud es prioridad para la WWE , pero los directivos sabe que el mandamás de la compañía no estará para siempre para hacerse cargo de todo. Triple H prefirió adelantarse y hacer un plan.



Actualmente, Triple H es el encargado y principal encargado de NXT, la cantera de talento de la WWE. Es decir, él ha sido el encargado de las nuevas estrellas que se ven en el ring.



Vince McMahon, a pesar de las diferencias que pueda tener con su yerno, sabe que hace un buen trabajo. Es por ello que no tiene problemas con dejarle la WWE como legado.



Así lo reveló Triple H en una entrevista hecha por la WWE. El exluchador aseguró que tiene todo pensado para que la compañía siga creciendo.



"Con esto (NXT) quiero asegurar de que cuando Vince no esté aquí, Stephanie y yo haremos todo lo posible para dar lo mejor a las próximas generaciones", señaló.