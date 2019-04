Triple H vs. Batista en WrestleMania 35: fecha, hora y canal de la pelea más importante del siglo

WrestleMania 35 , el evento más importante de la WWE , se llevará a cabo este domingo 7 de abril en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Y dentro de su cartelera, habrá una pelea que tratará de robarse el show. Se trata del Triple H vs. Batista (un combate sin reglas), en donde la carrera del primero estará en juego.

Este combate formará parte de WrestleMania 35, evento que será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de FOX Action (185 Movistar, 332 Claro y 564 DirecTV) desde las 6:00 pm (hora peruana). En tanto, el Kick-off se emitirá desde las 4:00 pm por WWE Network y por la cuenta oficial de WWE en YouTube.

La rivalidad actual de Triple H y Batista se remonta a octubre del año pasado en el reencuentro de Evolution, en el programa 1000 de SmackDown Live. En ese show azul, los dos se juntaron con Ric Flair y Randy Orton y hablaron de lo exitoso que fue el stable (grupo) que formaron juntos.

Cuando Batista tomó el micrófono, primero dio elogios al grupo y a Triple H, pero, luego, dio comentarios que no le gustaron a 'The Game'. "Este hombre cambió este negocio. Este hombre es este negocio. No hay nada que este hombre no haya hecho en este negocio. Nada. Excepto derrotarme", dijo 'El Animal'.

A fines de febrero de este año, la rivalidad de ambos se hizo más evidente cuando Batista atacó a Ric Flair en el día de su cumpleaños. Aquella noche, en el programa de Raw, Triple H le había organizado una fiesta de lujo al 'Nature Boy', pero 'El Animal' la arruinó cuando lo golpeó y le dejó un mensaje a 'The Game' diciéndole: "¿Ya tengo tu atención?".

Desde ese momento, ambos estuvieron mandándose mensajes, pero Batista fue más allá. El animal le envió una carta a Triple H en donde le decía que si no apostaba su carrera, él no pelearía en WrestleMania 35.

Triple H no demoró en contestarle: "Lo único que quiero es patearte el trasero. Y para ser honestos, en este punto de tu carrera y de mi carrera, si no puedo derrotar a alguien como tú, entonces no tengo nada más que hacer en este cuadrilátero. ¿Quieres que ponga mi carrera en juego en WrestleMania, Dave? Lo hago".

De esta manera, los dos examigos y exmiembros de Evolution se enfrascarán en un combate sin reglas en donde si pierde Triple H, deberá renunciar a su carrera de lucha libre. ¿Está dispuesto a retirarse con una derrota o hará de todo para ganar? Eso lo sabremos en WrestleMania 35.

► WrestleMania 35: día, hora, canal y toda la cartelera del evento más importante de la WWE



► WWE Raw: sigue el show rojo previo a Wrestlemania 35 con Becky Lynch al mando



► ¡Fue todo un éxito! Culminó la Copa Tubos QS 3000 en playa Señoritas, Punta Hermosa [FOTOS]



► ¡Ganó su título 101! Roger Federer se coronó en el Masters 1000 de Miami, tras vencer a John Isner