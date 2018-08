Vince McMahon ha trabajado duro por más de cuatro décadas para convertir a la WWE en la compañía de lucha libre más importante del mundo. Sin embargo, a sus 72 años, el directivo ya no quiere tener más protagonismo en los eventos televisados.

Según reveló el periodista Bryan Alvarez en la última edición de Wrestling Observer Radio, Vince McMahon habría tomado la decisión de no volver a aparecer en los shows semanales de WWE. Es decir, Monday Night RAW y SmackDown Live.

" Vince McMahon se ha dado cuenta que ya no puede aguantar un ritmo de vida tan alto y prefiere estar en backstage supervisando todo lo que pase. Es por eso que se le ve poco en televisión, y me han comentado que no quiere aparecer más", dijo Alvarez sobre el presidente de la WWE.



"Vince cree que ya es hora de dar el paso a Triple H y Stephanie McMahon de cara a importantes decisiones. Además, con XFL en el horizonte, se quiere concentrar más en eso. De hecho, 'Hunter' y su hija ya tomaron la primera importante decisión: los nuevos acuerdos televisivos. Vince no se involcuró", agregó Alvarez.

Vince McMahon apareció en la edición de Monday Night RAW del pasado 23 de julio, donde anunció la primera edición del evento femenino Evolution, el cual se realizará el 28 de octubre. Al parecer, esa será la última aparición del mandamás en un show televisado de la WWE.