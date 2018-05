Si bien la separación de marcas en la WWE se ha llevado a cabo hace casi un año, Vince McMahon aún está tratando de mejorar el producto. Ahora, su principal foco son los eventos PPV, y para ello está pensando en hacer un ajuste, que se llevaría a cabo a partir de Money in The Bank .



Según el portal F4WOnline , Vince McMahon quiere aumentar aún más las ganancia de los megaventos. El hecho de tener a ambos rosters en esos shows llama el interés de los seguidores de la WWE , por lo que la primera medida sería que todos sigan dicho formato.



Pero para que sea aún más rentable, Vince McMahon está proponiendo que los eventos PPV tengan una hora más de duración, a parte del Kick off. Esto se emplearía desde el 9 de junio.



Es decir, en vez de que Money in the Bank empiece a las 7:00 pm (hora peruana), sea a las 6:00 pm. De acuerdo al rating de dicho show, se aplicará a los que quedan en el año.