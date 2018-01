AJ Styles tendrá un durísimo reto el próximo 28 de enero en Royal Rumble 2018. El 'Fenomebal' tendrá que defender su Campeonato Mundial de la WWE nada menos que ante dos oponentes: Kevin Owens y Sami Zayn.

Esto se confirmó en la más reciente edición de SmackDown Live, donde Daniel Bryan determinó que AJ Styles deberá poner en juego su cinturón en una handicap match. "Solo deberé golpearlos primero y muy fuerte", dijo el campeón, aceptando el reto.

Pero a pesar de aceptar el combate, AJ Styles no se mostró de acuerdo con la decisión de Bryan. "No me parece justo, pero tampoco es algo de otro mundo", dijo el 'Fenomenal', quien recibió la oportunidad de adelantar su combate ante la dupla canadiense.

Sin embargo, esta sería una handicap match donde Styles tendría ventaja, pues Shane McMahon determinó que en esta ocasión sería apoyado por dos superestrellas de la talla de Randy Orton y Shinsuke Nakamura.

Como era de esperarse, la victoria fue para el equipo de AJ Styles, el cual se llevaría el triunfo luego de un espectacular RKO de Randy ORton sobre Sami Zayn.

PREVIA:



Defender el título de la WWE es por sí un reto, pero hacerlo antes dos luchadores es aún más difícil. Es por ello que AJ Styles intentará esta noche (8:00 pm, vía Fox Sports 3) cambiar los planes para Royal Rumble.



Shane McMahon y Daniel Bryan decidieron que Sami Zayn y Kevin Owens sean los retadores al campeonato mundial el próximo 28 de enero. Sin embargo, AJ Styles no está de acuerdo con ello. Hoy podría incluir a otro personaje al ring.



En la rama femenina, Beck Lynch enfrentará a Ruby Riott. La semana pasada, hizo su regreso a la WWE para limpiar la casa, pero con ello se ganó varios enemigos.



Chad Gable y Shleton Benjamin reclamarán justicia ante un mal arbitraje. Mientras que Zack Ryder y Mojo Rawley buscarán el pase a la semifinal del torneo para determinar al nuevo campeón de los Estados Unidos.