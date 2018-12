El WWE SmackDown de esta semana se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas en Nueva York. Este show azul será el último previo a TLC 2018 y tendrá una revancha de WrestleMania 34, pues Charlotte Flair enfrentará a Asuka.

Las dos retadores al título femenino de Becky Lynch chocarán luego de no poner congeniar como equipo. Y es que Charlotte Flair y Asuka cayeron ante Sonya Deville y Mandy Rose en la pasada edición de SmackDown.

Por otro lado, Jeff Hardy responderá a los ataques que recibió por parte de Samoa Joe. Incluso, el último de ellos le costó una victoria ante Randy Orton, pues el 'Destructor' apareció en la pantalla del coliseo para distraerlo.



Cabe señalar que The Usos y The Bar tendrán una 'batalla de rap' y los moderadores serán los miembros de The New Day. Los tres equipos se enfrentarán en TLC 2018.