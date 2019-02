¡Se lo arrebató! Charlotte Flair rompió curioso récord que tenía Roman Reigns

Para todos fue una sorpresa que el lunes Vince McMahon saliera en Raw y suspendiera a Becky Lynch por sesenta días, dejándola fuera del combate que tendría con Ronda Rousey en WrestleMania 35. En su lugar puso a Charlotte Flair.

Esta secuencia, que sorprendió a los fanáticos de la lucha libre, fue colgada en la cuenta oficial de WWE en YouTube y acaba de romper un particular récord que hasta el momento sostenía Roman Reigns.

Un día después de que Roman venciera a Undertaker en WrestleMania 33, apareció en el show rojo y recibió el más grande abucheo de su vida. Este momento fue subido a YouTube (con el nombre Roman Reigns declares that WWE is his yard now: Raw, April 3, 2017) y consiguió que 38 mil personas le dieran 'No me gusta', marcando un récord en la empresa.

Pero acaba de ser roto, pues el video en el que el Jefe' de la WWE anuncia a Charlotte Flair como reemplazo de Becky ha recibido hasta el momento 65 mil 'No me gusta' y con las horas el número está incrementando (Charlotte Flair replaces Becky Lynch in anticipated WrestleMania match: Raw, Feb. 11, 2019).

Esto demuestra, una vez más, que el público está harto de que Vince McMahon quiera imponer a sus luchadores favoritos a la fuerza.