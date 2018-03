Aunque hoy en día se hable de la lucha entre The Undertaker y John Cena en WrestleMania 34, hace varios años, los fanáticos de WWE soñaron con el duelo entre el 'Enterrador' y Sting. Sin embargo, un video en YouTube confirma que sí llegaron a luchar.

El hecho ocurrió hace 28 años (1990). Si bien la pelea no se dio en WWE, es la única vez que The Undertaker y Sting compartieron el ring. El duelo soñado se llevó a cabo el 11 de setiembre durante un evento no televisado de WCW, que ahora está en YouTube.



Por ese entonces, The Undertaker iniciaba su camino al éxito, pero no era conocido como el 'Fenómeno', sino como Mark Callous. El excampeón de WWE llegó a la antigua empresa WCW de la mano de Paul Heyman.



Aunque solo estuvo un año ahí, The Undertaker se dio el lujo de enfrentar al luchador insignia, Sting, quien en esa época estaba con su apariencia de surfista. El combate se desarrolló en Greensboro, Carolina del Norte, el cual es viral en YouTube.



Cada luchador usó lo mejor de su repertorio, pero Sting sin duda era el favorito. Con un 'francotirador', el 'Cuervo' derrotó a The Undertaker en la única pelea entre ambos.