WWE: Zelina Vega aclaró su relación amorosa con Austin Aries con contundente mensaje

Zelina Vega viene ganando cada vez más protagonismo en la WWE desde que debutó como mánager de Andrade 'Cien' Almas. Y el próximo 19 de agosto disputará su primer combate oficial: enfrentarán a Rusev y Lana en SummerSlam 2018.

Sin embargo, en las últimas semanas también se ha hablado de la relación amorosa que existe entre Zelina Vega y Austin Aries , superestrella de la división crucero que abandonó la WWE el año pasado.

Para desmentir cualquier tipo de rumor, Zelina Vega publicó un contundente mensaje en su cuenta de Twitter, donde asegura que su relación con Austin Aries terminó hace ya buen tiempo.

"Voy a decirlo solo una vez: no estamos juntos. Hace muchísimo tiempo que ya no lo estamos. Nunca estuvimos casados o comprometidos. Pasé página hace mucho y no quiero que se me relacione con él", dijo Zelina Vega sobre el actual campeón de Impact Wrestling.

Zelina Vega y Austin Aries estuvieron juntos por más de cinco años, pero al parecer se separaron porque ninguno de los dos tenía intenciones de contraer matrimonio.