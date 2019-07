¡Perú sale con todo! Lima 2019 arranca este miércoles con vóley playa y balonmano

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 iniciarán oficialmente este viernes con la ceremonia de inauguración que se realizará en el Estadio Nacional. Sin embargo, desde este miércoles ya se estarán realizando algunas competencias.

De acuerdo al calendario de estos Juegos, el vóley playa será el deporte encargado de romper fuegos. La fase de grupos arrancará a las 9 de la mañana en la Costa Verde de San Miguel y Perú tendrá dos partidos.

En femenino, Lisbeth Allca y Alexandra Mendoza jugarán contra las representantes de El Salvador a la 1:10 pm; y en masculino, el equipo conformado por Bruno Seminario y Gabriel Vásquez se medirán ante República Dominicana desde las 2:50 pm.



Mientras tanto, la selección nacional de mujeres de balonmano también se enfrentará a las dominicanas a las 3:30 pm en el Polideportivo 1 de la Videna.

El jueves también habrá participación peruana en balonmano, bowling, sóftbol, squash y vóley playa. Y el viernes, en la mañana, se disputará las competencias de patinaje artístico, pentatlón moderno, rugby 7, squash y vóley playa. A las 6:00 de la tarde comienza la inauguración.



Desde Depor.com te traernos todos los resultados e incidencias de estos partidos.

Miércoles 24: horarios de Lima

Vóley Playa (fase de grupos):

Femenino: Perú vs. El Salvador 1:10 p.m.

Masculino: Perú vs. Rep. Dominicana 2:50 p.m.



Balonmano (preliminares)

Femenino: Perú vs. Rep. Rep. Dominicana 3:30 p.m.



