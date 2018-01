Los fanáticos, la prensa y los mismos jugadores hablaron. Con LeBron James y Stephen Curry, los más votados para el NBA All Star Game, se dieron a conocer a los diez titulares para el partido del próximo 18 de febrero.



Por primera vez en la historia del NBA All Star Game, que se celebrará en el Staples Center en Los Ángeles, no enfrentará a los mejores de la Conferencia Este contra los mejores de la Conferencia Oeste.



Los capitanes seleccionarán alternativamente a los jugadores de la lista, independientemente de su pertenencia a la Conferencia Este o en la Conferencia Oeste. Ambos equipos serán anunciados el jueves.