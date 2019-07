¡Poderoso mate! El asombroso punto de Karla Ortiz tras una larga jugada en la Copa Panamericana [VIDEO]

La atacante de punta peruana Karla Ortiz logró un grandioso punto en el cuarto set del partido ante Argentina por la Copa Panamericana. Fue una jugada larga que inició con el saque de Angela Leyva y que culminó con punto para Perú.

Leyva sacó y las argentinas pudieron estabilizar el balón. Trataron de marcar un punto pero no pudieron. El esférico iba de un lado de la cancha para el otra sin chocar en el suelo. La capitana Karla Ortiz intentó un mate pero no salió. Lo hizo una vez más y en esa oportunidad sí tuvo éxito. Las albicelestes no pudieron parar el poderoso lanzamiento. Así, Ortiz puso el 7-5 a favor de las 'matadoras'.

El asombroso punto de Karla Ortiz tras una larga jugada en la Copa Panamericana

En su debut, la bicolor derrotó de forma clara a la selección de Guatemala en tres sets (25-9, 25-8, 25-9). Diferente situación pasó Argentina, equipo que venció de forma reñida a Canadá en cinco sets (27-25, 23-25, 21-25, 25-23, 17-19).



"Esta Copa va a ser muy fuerte para nosotros, porque venimos de menos a más. Teníamos que concentrarnos ante Guatemala y no podíamos confiarnos. Entramos con cabeza fría para evitar alargar el partido y estar listas para Argentina", declaró Karla Ortiz tras el debut de la bicolor.

► Fue como un muro: el increíble bloqueo de Karla Ortiz ante Argentina en la Copa Panamericana de vóley [VIDEO]



► ¡Impresionante! El tremendo mate de Ángela Leyva ante Argentina en la Copa Panamericana de vóley [VIDEO]



► Perú vs. Argentina EN VIVO y EN DIRECTO: chocan ONLINE en el segundo partido de la 'bicolor' en la Copa Panamericana



► ¡Se paraliza Los Angeles! Los potenciales equipos titulares de los Lakers y los Clippers para la siguiente temporada