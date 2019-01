Nunca más: terremoto en la Bundesliga tras decisión del Borussia Dortmund que afecta al Bayern

No seguirán dando de 'comer' al rival. Los más sonados traspasos del Borussia Dortmund al Bayern Munich al parecer llegaron a su fin. De acuerdo a información que adelanta el 'Bild', el cuadro 'blanck and yellow' no venderá a ninguna de sus estrellas a su gran rival de la Bundesliga, para así poder dar pelea en cada temporada por el título del certamen.

Robert Lewandowski, Mario Götze o Matts Hummels, son algunos de los últimos nombres que dejaron el Westfalenstadion para llegar al Allianz Arena, y que bastante malestar causaron en los hinchas del Borussia, pues en cada curso el Bayern 'desarmaba' y de llevaba a las figuras del equipo de Dortmund.



Es por ello que los directivos Hans-Joachim Watzke y Michael Zorc han decidido no hacer más negociaciones por traspasos con el cuadro 'bavaro', y prueba de ello ha sido el caso de Christian Pulisic. El estadounidense, pese al interés que mostró en su momento el Bayern, fue vendido al Chelsea por 64 millones de euros.

Recordemos que el Borussia Dortmund dominó Alemania con dos Bundesligas seguidas durante la época de Jürgen Klopp, y logró meterse a la final de la Champions League en el 2013, que perdió precisamente ante el Bayern Munich. Tras esa final, el equipo amarillo de desarmó.



Gotze se marchó ese mismo año, un año después le siguió Lewandowski; y en 2016, fue el turno de Hummels. De sus figuras, solo Marco Reus siguió en el Westfalenstadion.